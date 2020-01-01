«Отличный глюкометр. Очень рад, что приобрел его. Удобнее в разы того, что был у меня до этого (с полосками). Действительно замеряет сахар без прокалывания кожи, просто и быстро. Замерять сахар стал чаще. Через пару недель наблюдений отнес данные специалисту у которого наблюдаюсь и тот мне подкорректировал количество инсулина и ХЕ. В свою очередь, это позволило добиться более стабильного сахара в крови. Устройство, без сомнений, нужное».Виктор Басов | 57 лет, Москва
Чем чаще вы будете замерять уровень глюкозы в крови,
тем больше будете знать о своем здоровье!
По мнению специалистов, в современном мире, где сахарный диабет становится самой частой болезнью, глюкометр, так же как тонометр (прибор для измерения артериального давления), должен быть в каждой семье.
Польза глюкометра для диабетиков:
Польза глюкометра для здоровых людей:
Glucowise – первый глюкометр, измеряющий уровень сахара в крови без боли!
В отличие от традиционных глюкометров, Glucowise измеряет уровень сахара в крови через кожу, не повреждая ее. Для замера достаточно расположить прибор между большим и указательным пальцами или на мочке уха. Устройство передает маломощные радиоволны, которые проходят через ткань и расположенные в ней сосуды.
Датчик, принимающий радиоволны, определяет количество сахара в крови на капиллярном уровне.
Преимущества Glucowise
Высокая точность измерений
Преимущество Glucowise
Glucowise относится к медицинским приборам повышенного класса точности (именно такие приборы используются в клиниках и больницах). Устройство на порядок точнее бытовых глюкометров предыдущего поколения.
Сохранение истории измерений
Преимущество Glucowise
Glucowise сохраняет все результаты измерений в своей внутренней памяти. Вам не нужно будет записывать их в специальную тетрадь, как вы делали это раньше. В любой момент вы сможете посмотреть данные измерений за любой временной промежуток на экране мобильного телефона (связь с телефоном осуществляется по Bluetooth).
Эти данные, выстроенные в удобные диаграммы и графики, помогут вам проанализировать колебания сахара в крови, а также предоставят ценные знания вашему курирующему специалисту.
Что о Glucowise говорят специалисты?
«Безусловно, если вы страдаете от сахарного диабета первого или второго типа, то вам важно знать колебания сахара в крови на протяжении всего дня. От этого зависит эффективность профилактики и предупреждения опасных последствий сахарного диабета, а также подбор оптимальных доз инсулина. Чем больше измерений, вы будете делать, тем яснее будет картина происходящего в вашем организма для наблюдающего специалиста и вас.
До недавнего времени количество измерений ограничивалось тем, что процедура эта была весьма болезненной, а также тем, что каждое измерение требовало определенных затрат (на покупку тест-полосок, которые стоят недешево). Glucowise позволяет полностью решить эту проблему. С помощью этого глюкометра вы сможете замерять уровень глюкозы в крови так часто, как это необходимо. Данное устройство я, вне всяких сомнений, рекомендую всем диабетикам»
Почему еще стоит купить Glucowise?
С Glucowise вы сможете измерять уровень глюкозы в крови так часто, как захотите, без болезненных ощущений и дополнительных трат.
Производитель, которому можно доверять!
Glucowise разработан ведущей компанией-инноватором – Mediwise. Данная компания уже несколько десятилетий предлагает людям прорывные решения в различных областях медицины.
Сравнение удобства
Glucowise
с обычными глюкометрами
Необходимость в прокалывании кожи
Болезненность процедуры, остаются синяки
Высокая вероятность занесения инфекции
Замерять уровень глюкозы сложно и долго
Простое использование
Дополнительные траты
Традиционные глюкометр
Неинвазивный глюкометр
«Glucowise»
Отзывы покупателей
-
-
«Понравился глюкометр «Glucowise». Точный и надежный. Для замера глюкозы не нужна кровь, меряет прямо через кожу. Давно о таком мечтала, и вот, наконец, ученые его придумали. По самому прибору никаких нареканий. Качественный. Сразу чувствуется, что подошли с умом. И при этом по цене более чем доступный. В общем, отличное приобретение за небольшие деньги. Заказывала со скидкой 50%. Рекомендую всем!»Мария Абрамова | 41 год, Курск
-
«Недавно появился сахарный диабет второго типа. Специалист сказал вести специальный дневник, в который нужно записывать показания сахара. Но все время забывала это делать, а иногда было просто лень. Кроме того, ужасно боюсь уколов. Даже при измерениях. 2 месяца назад подруга рассказала про неинвазивный глюкометр, и я решила его заказать. Теперь им замеряю сахар, и это позволило мне более правильно питаться. Сразу видно, если съела что-то лишнее. Это устройство необходимо каждому диабетику. Если сравнивать этот глюкометр и обычные – это как небо и земля. Просто это устройство совсем другого уровня. Большое спасибо вам за него!»Светлана Кулакова | 48 лет, Екатеринбург