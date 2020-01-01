Glucowise сохраняет все результаты измерений в своей внутренней памяти. Вам не нужно будет записывать их в специальную тетрадь, как вы делали это раньше. В любой момент вы сможете посмотреть данные измерений за любой временной промежуток на экране мобильного телефона (связь с телефоном осуществляется по Bluetooth).

Эти данные, выстроенные в удобные диаграммы и графики, помогут вам проанализировать колебания сахара в крови, а также предоставят ценные знания вашему курирующему специалисту.